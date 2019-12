Vuelta a Espana 2020 | presentato il percorso | partenza da Utrecht

Leggi la notizia su newsmondo

Le tappe della Vuelta a Espana 2020. La corsa spagnola prenderà il via il 14 agosto e si concluderà il 5 settembre a Madrid. MADRID (SPAGNA) – Sono state svelate le tappe della Vuelta a Espana 2020. Un percorso molto particolare che prenderà il via il prossimo 14 agosto con una cronometro a squadre e si concluderà con la consueta passerella finale a Madrid. E' tempo di fare dei ragionamenti per tutti i ciclisti chiamati a stilare un programma che comprenderà anche i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo. Il percorso della Vuelta a Espana 2020. Un percorso molto particolare quello della Vuelta a Espana 2020 che prevede ben tre giorni di riposo ma anche diversi sconfinamenti. Due le cronometro inserite con la seconda che potrebbe iniziare a definire la classifica anche se ancora ci quattro frazioni prima della passerella finale di Madrid.

