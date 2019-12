The Race | su Sky la serie con Adam Brody e Sean Bean

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Niccolò Sandroni Su Sky arriva una nuovatv adrenalinica, si chiama Theed ha come protagonisti due attori amati dal pubblico:Thedebutta su Sky Atlantic, si tratta di unatv distopica che segna il ritorno in qualità di protagonisti per. The, la trama Ambientata in Gran Bretagna, The- Corsa mortale (titolo originale Curfew) racconta di un futuro distopico in cui un misterioso virus mette in pericolo la sopravvivenza dell’umanità. Il paese è governato da un regime totalitario, il quale, al fine di evitare la propagazione della malattia, ha disposto un coprifuoco con relativa quarantena per chiunque si faccia trovare fuori dalle propria abitazione. C’è qualcuno però che si era preparato per questo catastrofico evento. Max Larssen, giovane miliardario, grazie alle sue grandi abilità ha saputo ...

