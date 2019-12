SerieATwitterClub | CR7 | Dybala e Higuain i più citati su Twitter

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di martedì 17 dicembre 2019) La vittoria in extremis della Lazio sul Cagliari manda in archivio il 16° turno di campionato e come ogni settimana torna il classico appuntamento con ildi IQUII Sport, una panoramica sulla giornata di campionato, che mette in evidenza le partite più discusse su. Il match più twittato della settimana è stato Fiorentina-Inter, posticipo … L'articolo: CR7,i piùsu

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.