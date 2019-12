Roma | soldatessa si suicida nei bagni della metro Flaminio

Roma - soldatessa campana si spara nei bagni della metro : Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Questa mattina una soldatessa di 30 anni si è tolta la vita con un colpo di pistola nei bagni della stazione Flaminio della metro A di Roma, mentre era in servizio di prevenzione nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure“, nel raggruppamento Lazio-Abruzzo. Caterina Glorioso, è il nome della donna originaria di Vitulazio, in provincia di Caserta, che prestava servizio ...

