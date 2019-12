Pubblicato il bando | il progetto autismo Asl ora può diventare realtà

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ giunta la svolta per la questione. E’ stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra l’Asl di Avellino, il provveditorato agli studi, piani di zona della provincia e le associazioni. Un vero passo in avanti per la cura degli oltre duecento ragazzi autistici della provincia. L’altra notizia di maggior rilevanza riguarda la pubblicazione deldel nuovol’istituzione di una equipe multidisciplinare ad hoc garantendo assistenza domicilio. Da 2 ai 6 anni l’assistenza sarà garantita per 15 ore a settimana mentre dai 6 ai 12 con circa 10 ore. Investimento da circa 8 milioni di euro spalmato per circa due anni. “Abbiamo immaginato un percorso dove non è volto alla sola sottoscrizione del protocollo, ma bensì l’impegno pubblico affinché ognuno svolga il ...

