Proprio lui? | stasera su Rai2 il film con Bryan Cranston e James Franco

(Di martedì 17 dicembre 2019)sualle 21:20 arriva?, la commedia del 2016 con l'ex Walter Whitenei panni di un suocero e del suo improbabile futuro genero.? è la commedia che,su, dalle 21:20, terrà compagnia a chiunque sia alla ricerca di unleggero e poco pretenzioso per trascorrere con un sorriso un'altra serata aspettando le agognate ferie natalizie.? è la storia di Ned Fleming, tradizionale padre di famiglia, che, con la moglie e il figlio più giovane, decide di spostarsi durante le vacanze di Natale dal Michigan alla California, per far visita alla primogenita Stephanie e conoscere il suo fidanzato, dopo che ne hanno più che intravisto il posteriore nel corso di una videochiamata collettiva. Laird, il giovane in ...

