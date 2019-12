Pedofilia | con l’abolizione del segreto pontificio documenti più accessibili per i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una decisione storica, frutto del summit mondiale sullatenutosi in Vaticano. La scelta di Papa Francesco di abolire ilper i casi di abusi sessuali del clero è senza precedenti. Ed è destinata a segnare per sempre il cammino della Chiesa cattolica, duramente provata dai continui e gravi scandali didiffusi in numerosi continenti del pianeta, ma anche di proporzioni abissali. Scandali spesso accompagnati anche dalle omissioni dei vertici ecclesiastici che per decenni hanno insabbiato questi gravissimi reati. Ora Bergoglio toglie ilnon solo alle denunce, ai processi e alle decisioni che riguardano coloro che hanno commesso gli abusi, ma anche a chi ha sempre coperto tutto questo, spesso spostando i colpevoli di parrocchia in parrocchia. Non si tratta, però, di un provvedimento preso all’improvviso dopo anni di insabbiamenti. ...

