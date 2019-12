‘Ndrangheta | sequestrati 400milioni di euro all’imprenditore Antonio Ricci | gestiva

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 400 milioni diad, imprenditore di 43 anni attivo nel settore criminale del gioco d'azzardo: l'uomo è finito nelle maglie dell'operazione "Galassia", che lo scorso anno portò a 18 arresti per svariate associazioni per delinquere operanti in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse.

Virus1979C : 'Ndrangheta, quattrocento milioni di euro sequestrati all'imprenditore Ricci. Operava nel mondo del… - Rosyfree74 : RT @IaconaRiccardo: 'Ndrangheta, quattrocento milioni di euro sequestrati all'imprenditore Ricci. Operava nel mondo del… - IaconaRiccardo : RT @IaconaRiccardo: 'Ndrangheta, quattrocento milioni di euro sequestrati all'imprenditore Ricci. Operava nel mondo del… -