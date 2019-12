Napoli-Parma terza partita più twittata del weekend

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Su Calcio e Finanza una curiosità sulle partite più discusse su Twitter. I dati vengono da IQUI Sport e prendono in considerazione, nel calcolare il numero di tweet, solo i tweet originali e i loro retweet con commento, non i semplici retweet. Il match più twittato delè stato Fiorentina-Inter, posticipo della domenica sera. Il pareggio tra viola e nerazzurri ha fatto registrare 7.859 tweet. Al secondo posto, con 7.056 tweet, si piazza latra Juventus e Udinese, conclusosi con la vittoria dei bianconeri. Terzo, sul podio, ildi Gattuso, all’esordio sulla panchina azzurra. Lacontro ilsi è chiusa con una sconfitta e ha registrato 5.746 tweet. Dai dati si scopre che i giocatori più menzionati nelcalcistico sono stati Higuain, Ronaldo e Dybala, il tridente di Sarri che è stato e continua ad essere tanto discusso da giorni. Ronaldo è ...

