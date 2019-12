Muratore vince 123 milioni di euro e continua a lavorare gratis | Tutti devono

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unha vinto circa 123dialla lotteria inglese, ma non vuole smettere di: “Ho preso un impegno con i clienti e non posso abbandonarli”. Non solo. Ha deciso di portare a termini i suoi impegni in maniera del tutto gratuita: “Vogliamo chetrascorrano un Buon Natale”. A raccontare la notizia è il Daily Mail. Questa “favola” di Natale arriva da Selsey, nel West Sussex, dove Steve Thomson, lo scorso mese, è diventato il nono più grande vincitore nella storia della lotteriapea. Da quel momento, ha rifiutato di guadagnare dai lavori completati, consentendo ai clienti di tenere i loro soldi per comprare regali di Natale. “Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma ...

