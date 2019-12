La Lamorgese sfila la felpa a Salvini. Assunzioni sbloccate in Polizia. Da oggi al 2029 andranno in pensione 40mila agenti. Entro fine anno un decreto per reclutare personale (Di martedì 17 dicembre 2019) Poliziotti alla fame. Con straordinari pagati pochi spiccioli e pure in ritardo. E come se non bastasse nei prossimi dieci anni 40mila di loro andranno in pensione, con il serio rischio, se non arriveranno rinforzi, che non sarà più possibile garantire la giusta sicurezza agli italiani. Tutti problemi piuttosto noti quelli venuti fuori ieri in occasione del convegno del Silp Cgil, vere e proprie piaghe annose, ma la novità è quella annunciata dal ministro dell’interno, Luciana Lamorgese. Dopo 14 mese di promesse fatte alle forze dell’ordine da Matteo Salvini, senza alcun intervento concreto, la titolare del Viminale ha lavorato sin dall’inizio per dare risposte reali agli uomini in divisa e, dopo i primi provvedimenti già adottati dal Governo, ha ora assicurato che entro la fine dell’anno verrà varato un decreto per assumere altri agenti, andando così a riempire gli enormi vuoti che si ...

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lamorgese sfila