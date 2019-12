Intesa Sanpaolo | Gatti si autosospende dal cda “per ragioni di opportunità” | è indagato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Corrado, consigliere di amministrazione e componente del comitato per il controllo sulla gestione di, si è autosospeso dai suoi incarichi “perdi opportunità e personali, connesse alla volontà di preservare la propria serenità e quella del cda e del Comitato in relazione al coinvolgimento personale nelle vicende riguardanti la procedura concordataria di Astaldi”. Lo rende noto la banca in una nota.era l’attestatore del piano concordatario di Astaldi, grande azienda romana di costruzioni: ricopriva la funzione di soggetto terzo e indipendente con il compito di attestare la bontà del piano di concordato. Il 30 aprile 2019 era però stato nominato consigliere di Banca: oltre al conflitto d’interessi,risultadalla Procura di Roma per corruzione in atti giudiziari. Oggi una nota dell’istituto rende nota la ...

