Infortunio Szczesny | risentimento al pettorale destro | i tempi di recupero

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo lo stop diprima della gara con l’Udinese, al portiere della Juventus è stato diagnosticato unalha saltato Juventus Udinese per una noia muscolare e, ieri, la società ha reso nota la diagnostica. «Gli esami effettuati questa mattina al J Medical hanno evidenziato un lieveal muscolo. Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno», si legge sulla nota. La sua presenza per la sfida di mercoledì contro la Sampdoria, secondo Tuttosport, appare dunque in serio dubbio. Pronto nel caso Buffon, ad un solo passo dal record di presenze in Serie A detenuto da Maldini. Leggi su Calcionews24.com

