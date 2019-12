Elisa Isoardi fa una gaffe imbarazzante | “Le misure… dal pisello”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019) La prova del cuoco,commette una clamorosa: “Le misure si prendono dal pisello” Momenti di imbarazzo nella puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 17 dicembre 2019: la padrona di casaha infatti pronunciato una frase ‘particolare’, o meglio fraintendibile, a causa della quale il pubblico presente in studio è scoppiato a ridere, mentre Claudio Lippi è rimasto di sasso. Il tutto è avvenuto all’inizio della preparazione del piatto presentato da Cinzia Fumagalli, ossia l’insalata russa. Sulle dimensioni del taglio delle varie verdure previste come ingredienti,ha infatti affermato: “Le misure si prendono dal pisello”. Immediate e inevitabili le risate degli spettatori presenti in studio, con Claudio Lippi che è rimasto di stucco, senza proferire parola. Dunque la conduttrice de La prova ...

CheCucino_it : New post: Elisa Isoardi ‘sparita’ dai social: cosa è successo alla conduttrice -