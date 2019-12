Dal punto di vista di un neuroscienziato | i video Asmr sono una specie di esperimento

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) Se negli ultimi tempi non hai cercato in rete, su Instagram o YouTube un, forse ti stai perdendo un autentico fenomeno, che a quanto pare, regala sollievo a moltissime persone. La giornalista di Wired Usa Louise Matsakis ha interto lo psicologo eNick Davis per capire meglio di cosa si tratta (la sigla sta per Autonomous Sensory Meridian Response, e ne abbiamo parlato qui). Ma cosa succede concretamente nei? Suoni delicati, ma anche un po’ ripetitivi e criptici, vengono prodotti tamburellando superfici, pigiando materiali morbidi, sfregando oggetti come spazzole o pennelli da make up, masticando cibi, sussurrando nei microfoni. Come spiega Davis, ladi questi contenuti genera una risposta fisiologica nel corpo di chi guarda (rallentamento del battito, ad esempio) , ma c’è naturalmente anche un elemento psicologico: ...

Linkiesta : Il #populismo e l’antipolitica hanno spianato la strada agli slogan dell’estrema destra. Dal punto di vista cultura… - matteosalvinimi : In diretta da Milano dal #NoTaxDay, qui e in tutta Italia oggi trenta convegni della Lega, per dire: il Paese ripar… - Eurosport_IT : La notizia tanto attesa è arrivata: le atlete donne da oggi diventano ufficialmente sportive professioniste anche d… -