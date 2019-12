26enne investita dal treno. Chiusa la stazione: 118 e vigili del fuoco sul posto (Di martedì 17 dicembre 2019) Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un convoglio e trascinata per alcuni metri nei pressi di una fermata della tramvia a Firenze, in via di Novoli. Secondo prime informazioni sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato un vagone per liberarla. La donna è stata soccorsa anche dal 118: era cosciente ma con lesioni gravi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.Secondo quanto riporta il quotidiano toscano ”La Nazione”, l’incidente è avvenuto sulla linea T2, alla fermata della Novoli Regione. Sul posto sono accorse subito le forze dell’ordine per i rilievi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.



La squadra dei pompieri intervenuti sul posto hanno dovuto liberare la donna sollevando addirittura un vagone. Come informa anche l’assessore alla viabilità Giorgetti, ...

