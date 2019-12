Vertenza casa di Cura San Raffaele | sindacati pronti ad iniziative eclatanti

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - ““Se non saremo ascoltati dalla politica e se non si troveranno soluzioni concrete e immediate per ladiSandi Sulmona, siamosindacali anche”. Ad affermarlo sono il segretario provinciale della Cgil Fp Antony Pasqualone, il segretario territoriale della Cisl Mauro Incorvati, il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, il componente di segreteria provinciale Marcello Ferretti e il segretario del Cimop El Khoury Said che da mesi ormai sono impegnati nelladelladiSanche rischia di vedere un ridimensionamento dell’importante servizio dell’Unità operativa spinale, oltre alla perdita di 11 posti di lavoro, se la Regione non interverrà subito con un riadeguamento del budget. Lo scorso 6 dicembre ihanno partecipato a un tavolo in Regione presso il dipartimento ...

OfferteLavoroTO : Un'altra emergenza, nel giorno della Vertenza Torino: Alpitel ne lascia a casa 100 tra Moncalieri e il Cuneese - DallaDenis : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal ???? @RaiNews intervista @valeriodalo78 Sono nato nel quartiere Tamburi e in casa abbiamo subito i danni di… -