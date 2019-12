Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 15 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quella politica nel primo piano manovra saltano le norme su cannabis Light Tobin Tax mercato tutelato e scontro in aula dichiarate inammissibili in Senato polemica 5 Stelle contro la presidente casellati parlando nello specifico della cannabis Light due esponenti del Movimento hanno chiesto alla presidente vivo che la scelta non sia stata frutto della pressione della sua parte politica casellati a Licata spiegando che è stata una decisione meramente tecnica aggiungendo se ritenete questa misura è importante per la maggioranza Fatevi un disegno di legge per il debito delle amministrazioni pubbliche aumentato di 7,5 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2446,8 miliardi e quanto emerge dalla pubblicazione Finanzafabbisogno è debito della banca ...

