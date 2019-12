Sportmediaset | sorteggio Champions | difficile situazione per Napoli e Atalanta

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) C’è attesa per ilper gli ottavi di. A partire dalle ore 12 si potrà conoscere il nome della prossima avversaria delnel percorso in Europa. Dopo che Ancelotti ha portato la squadra agli ottavi.scrive delle aspettative azzurre: “Ildel nuovo corso firmato Gattuso spera di pescare Lipsia o Valencia. Non potendo affrontare né Liverpool né Juventus, tutte le altre – Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City o Paris Saint Germain – sono signore squadre. L’si trova più o meno nella stessadegli azzurri, bene Lipsia o Valencia, anche se nel caso della squadra di Gasperini c’è l’incubo Liverpool”. L'articoloperilsta.

