Lo Stato islamico afghano vive una fase di grave crisi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il presidente Ashraf Ghani aveva dichiarato, circa un mese fa, che le forze di sicurezza di Kabul erano riuscite ad “obliterare” i militanti dellodall’Afghanistan. Circa seicento guerriglieri del gruppo e le loro famiglie, infatti, si erano arresi e consegnati nelle mani del governo e ciò eravisto come un’ulteriore conferma che le fortune della branca locale dellofossero sulla via del tramonto. Ufficiali di Kabul avevano inoltre riferito che i bombardamenti aerei condotti anche con il supporto della coalizione internazionale, la mancanza di fondi ed il basso morale avevano contribuito al ridimensionamento del gruppo. I Talebani, però, avevano smentito quanto sostenuto dall’amministrazione centrale e Zabihullah Mujahid, il loro portavoce ufficiale, aveva affermato che Kabul non aveva avuto alcun ruolo nella sconfitta ...

mzuppy : Riattivati gi account dormienti: così l'Isis torna a minacciarci - - giadif : Come si riconoscono? Il Pakistan è un alleato? Chi è lo Stato Islamico? Scoprono dopo che la CIA finanzia dei sign… - Italia_Notizie : Riattivati gi account dormienti: così l'Isis torna a minacciarci -