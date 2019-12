Le Iene | scherzo a Francesco Tricarico | nuovo frontman dei TheGiornalisti? VIDEO

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le, gli vproposto il ruolo didei The Giornalisti () Nella puntata di domenica 15 dicembre 2019 su Italia 1, Lehanno realizzato uno. Sappiamo che Tommaso Paradiso ha lasciato la bandqualche mese fa, e subito dopo il suo abbandono, la band ha fatto sapere che avrebbe cercato une mantenuto il nome. La Sebastian Gazzarini ha fatto credere ache la scelta è ricaduta su di lui, che con quel mondo non c’entra nulla. Quandosi incontra con i suoi discografici che lo informano della notizia, la prima domanda che gli vin mente è: “Ma loro scrivono, parole?”. “Gli hanno dato 800mila euro per scrivere questa roba”, dice ascoltando una canzone, poi prova qualche canzone, ma non si sente a suo agio. Nonostante tutte queste riserve,alla ...

maiocercopoesia : mi sono svegliata in mezzo al trash, ma io pensavo che quel servizio delle iene fosse uno scherzo che non avevano m… - myfairyqueenx : Scusate ragà, per quanto riguarda Irama, è comprensibile pensare sia uno scherzo se arrivano le iene così. Se l'age… - pinkvflower : raga ho appena finito di vedere il servizio delle iene su filippo e in che parte sarebbe stato arrogante che ci sta… -