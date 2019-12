Le 5 creature più disgustose della Terra

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il mondo è pieno dicarine dolci, alcune più di altri. Tuttavia Madre Natura non è stata clemente con tutti e ci sono alcuni animali che sembrano davvero degli scherzi dell’evoluzione. Ecco un elenco con gli esseri viventi più disgustosi ed abominevoli di tutta la. La rana viola Questa strana rana viola è stata avvistata per la prima volta nel 2003. Il suo nome scientifico è Nasikabatrachus sahyadrensis e ha attirato la sua attenzione per lo strano rigonfiamento sulla schiena, che la sembrare quasi una torta in lievitazione. Al mondo esistono solo 135 esemplari di cui solo 3 femmine. Il calamaro che sorride Il Helicocranchia pfefferi, meglio conosciuto come il calamaro maialino, è molto famoso per il suo buffo aspetto. I suoi organi sono bioluminescenti ma la cosa che piace di più al mondo è il suo strano sorriso formato dal pigmento rosso ...

