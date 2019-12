La FAO e l’Accademia Cinese delle Scienze della Pesca intensificano gli sforzi per costruire la sostenibilità nei settori della pesca e dell’acquacoltura (Di lunedì 16 dicembre 2019) Oggi l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e l’Accademia Cinese delle Scienze della Pesca (CAFS)hanno stipulato un accordo per rafforzare la collaborazione e costruire la capacità e la sostenibilità della Pesca e dell’acquacoltura nei paesi in via di sviluppo. L’alleanza promuoverà il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo delle capacità attraverso la Cooperazione Sud-Sud e promuoverà sforzi congiunti per agevolare lo sviluppo sostenibile della Pesca e dell’acquacoltura, in particolare nella regione Asia e Pacifico. “Nei settori della Pesca e dell’acquacoltura la Cina è il paese più avanzato”, ha detto Árni M. Mathiesen, Vicedirettore Generale della FAO per la Pesca e l’Acquacoltura, alla firma dell’accordo con Wang XiaoHu, Presidente della CAFS, presso la sede ...

