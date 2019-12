Cosa farà in orbita Cheops | il cacciatore di esopianeti

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019): CHaracterising ExOPlanet Satellite (foto: Esa) Il primo satellite Cosmo SkyMed di seconda generazione che martedì 17 dicembre, alle 9:54, sarà lanciato indallo spazioporto di Kourou, non sarà il solo con un’alta partecipazione italiana e con una missione di grande rilievo: il lanciatore russo Soyuz trasporterà anche, la prima missione dell’Agenzia spaziale europea destinata allo studio dei pianeti extrasolari già noti, un progetto cui hanno contribuito l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di astrofisica e diverse università del nostro Paese. Sebbene le semplificazioni lo descrivano come un “di pianeti extrasolari“,, acronimo di CHaracterising ExOPlanet Satellite, non avrà come obiettivo la ricerca di nuovi corpi celesti, ma l’indagine di quelli osservati finora. “Il suo scopo ...

Ciuffi75G : RT @OperazDelleAlpi: #UrbanoCAIRO, proprietario gruppo #RCS,#CorrieredellaSera, #gazzetta, #LA7, possibile futuro leader di #forzaItalia,… - cieolodicarta : Questa cosa farà molto male, io lo so. Raga 'sinuosamente dentro il vortice degli anni che portò dietro' registrato… - marcoforn : Non vedo troppe stranezze lato Lega. Alla possibile caduta del Conte2, difficilmente il PDR farà votare… Da capire… -