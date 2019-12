Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Droghe, armi, furti e rapine. Questo il giro d’affari sgominato daldeiall’alba di oggi, lunedì 16 dicembre. L’operazione ha coinvolto settantache hanno dovuto effettuare dodici perquisizioni tra ile la provincia di Nuoro. L’indagine, che ha portato all’arresto di cinque persone, riguarda reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione d’armi.deiin Sardegna Ilha coinvolto la compagnia deidi Villacidro, i principali responsabili delle indagini, quella di Sanluri, di Iglesias e di Macomer. L’operazione è stata coadiuvata dallo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sardegna e dal nucleo di unità cinofile della Compagnia di Cagliari. Nel mirino delle forze dell’ordine in particolare i presunti responsabili di vari furti e di una rapina in ...

notizieit : Blitz dei #Carabinieri tra il nuorese e il Medio Campidano: 5 arresti - NewSicilia : +++ La Procura ha disposto l’immediato ritiro dei prodotti caseari venduti negli esercizi commerciali al fine di sa… - MicheleRancati : Rivalta, ancora un’abitazione nel mirino dei ladri: tentato blitz a colpi di piccone - Libertà Piacenza -