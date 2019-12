Aggiornamento graduatorie 2020 | chi potrà inserirsi

Leggi la notizia su leggioggi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ancora in esame al Senato il Decreto Scuola, il cui termine per la conversione in legge cade il 29 dicembre. Alla Camera è stato approvato l’emendamento sull’per: docenti già inseriti (per sottoporre nuovi titoli e servizi o cambiare provincia); nuovi inserimenti, per docenti in possesso “dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017”. La riapertura delledi istituto di II e III fascia avverrà in primavera e l’sarà triennale, ovvero fino all’anno scolastico 2022/2023. Ecco tutte le novità. Decreto scuola: cosa è stato approvato alla Camera: cosa dice l’emendamento La legge 107/2015 stabilisce che l’delledall’anno scolastico 2016/2017 sia riservato ai docenti che ...

