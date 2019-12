Sudafrica | un mare di plastica | a Durban non si vede più nulla – VIDEO

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), daarriva un’altra immagine impressionante che conferma come l’inquinamento dasia una minaccia reale per il futuro. Torna il maltempo ine come sette mesi fa torna anche l’inquinamento. Undi bottiglie a, e non è soltanto un’epressione esagerata per descrivere una situazione a rischio. Perché l’Oceano che costeggia … L'articolo, undi: anon sipiùproviene da www.inews24.it.

FiorellaMannoia : Sudafrica, inquinamento in mare: l'onda di plastica sulla spiaggia di Durban. VIDEO - HuffPostItalia : Un mare inquietante di plastica. I rifiuti invadono le coste del Sudafrica - repubblica : Tonnellate di rifiuti in mare: le onde sono bottiglie di plastica -