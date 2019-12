Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una giornata diversa fra mille tutte uguali. Anche ildi Brindisi e' stato fatto evacuare per le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno bellico trovato un mese fa nel cantiere di un cinema. Sabato sera 217sono stati trasferiti nel penitenziario di Lecce e il loro rientro neldi via Appia e' previsto questa sera. Circa 60 persone agli arresti domiciliari sono state condotte in una struttura dedicata, sottoposte al controllo delle forze dell'ordine, per poi rientrare come gli altri concittadini nelle proprie abitazioni. Le condizioni deteriorate dell'ordigno del 1941, trovato durante i lavori di ampliamento di un cinema multisala, hanno richiesto misure di sicurezza molto rigide.Nel cuore della citta' e' stata tracciata un'unica 'zona rossa', il cui centro e' stato indicato nel luogo in cui si trovava la bomba, con un raggio di 1.616 metri. In tutto ...

ilfogliettone : Strana domenica per 217 detenuti,via in altro carcere - - laboescapes : RT @limesonline: ?? Buona domenica con la nostra buona lettura della settimana Cina e Russia non si fidano davvero l'una dell'altra ?? htt… - MiriEchelon : Domenica strana?? Entriamo in un posto di fricchettoni di merda e: - Uscendo dal bagno ho sbattuto la porta con una… -