Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di(Giappone), sede della tappa dideldi. Andiamo a raccontarvi quanto è avvenuto in questo day-3. Si parte dalla seconda serie dei 500 metri femminili dove la russa Angelina Golikova (37″241) si è imposta davanti all’austriaca Vanessa Herzog (37″455) e alla campionessa olimpica Nao Kodaira (37″505) nella Divisione A. Sempre Russia in evidenza nei 1000 metri (assoluti), visto il successo con il nuovo record della pista di Pavel Kulizhnikov (1’08″454), mettendosi alle spalle i due olandesi Kai Verbij (1’08″676) ed Hein Otterspeer (1’08″956). Per quanto i colori italiani, 12° Alessio Trentini e 18° Mirko Nenzi nella Divisione B. Successo delle padrone di casa nella team pursuit femminile: 2’56″371 per le nipponiche ...

OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Nagano 2019-2020: Nicola Tumolero è settimo nei 5000 metri, più indietro gli altri a… - zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo Nagano 2019-2020: i convocati dell’Italia. Nicola Tumolero e Francesca Lollobrigida i… - OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Nagano 2019: l’Italia a caccia di conferme in Giappone -