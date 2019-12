Papà non toglie gli occhi dal cellulare e il bambino apre la porta di casa e va via

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una storia assurda, purtroppo, figlia dei nostri tempi. Un uomo, Mr Hong che vive a Zhangjiagang, in Cina era incon il suodi cinque anni del quale avrebbe dovuto prendersi cura perchè la moglie era a lavoro. Il, invece di preoccuparsi di preparagli il pranzo e stare con lui, ha trascorso la mattinata alcompletamente assorto e rapito tanto da non accorgersi che il piccolo, ad un certo punto, ha aperto ladiied è uscito per cercare la mamma. Chiaramente, ben presto, si è perso e non è riuscito più a tornare a. Un uomo che lo ha visto ha allertato le forze dell’ordine e la polizia ha dato subito l’allarme postando la notizia on line. Ed è proprio così che ilha scoperto che il suoera uscito die si era perso. L’uomo si è precipitato dalla polizia a riprendere il suonon senza essersi scusato per ciò ...

