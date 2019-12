Napoli | De Laurentiis | “Ho pensato a Ibrahimovic | adesso ho altre priorità”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Aurelio Detorna a parlare diin un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia: “Abbiamoa Zlatan con Ancelotti, ora prima di pensare a lui hopriorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso”. Il presidente ha parlato anche del futuro di Mertens: “Dries ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia”. Poi un passaggio sul nuovo tecnico del: “Ho scelto Gattuso perché nel Milan praticava bene il 4-3-3 e ilè riconosciuto in tutta Europa per giocare con questo modulo”. L'articolo, De: “Hohopriorità” proviene da Anteprima24.it.

