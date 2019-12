Ma se le discoteche aprissero alle 9 cambierebbe qualcosa? (Di domenica 15 dicembre 2019) In discoteca non a notte fonda, ma dalle 21 alle 2. L’esperimento è nato a Bologna. Lo fa il venerdì Numa club, con l’appoggio di Ascom-Confcommercio e del Comune. È un tentativo di gestire la vita notturna. «Non è che puntiamo a non far divertire la gente», ha detto al Resto del Carlino l’assessore alla Cultura, Matteo Lepore, «cerchiamo di dettare una nuova tendenza». Non è l’unica iniziativa del genere. In Toscana è stata avanzata a livello regionale una proposta di legge per la Safe Dance: limite orario, defibrillatori nei locali, sicurezza aumentata, trasporto collettivo e car sharing per i clienti, controlli e test all’ingresso contro l’uso di droghe. Sempre a Bologna è stato presentato un protocollo per la sicurezza: più telecamere all’interno e all’esterno delle discoteche e più potere agli addetti alla sicurezza (1 ogni 100 ingressi come minimo), oltre a cartelli ...

