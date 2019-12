Batman Shadows Edition | un DLC per l' originale titolo Telltale emerge dalle tenebre

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tramite un comunicato stampa trapelato online e subito rimosso, Athlon Games eGames si starebbero preparando all'uscita di's, una nuova edizione dell'avventura dedicata al Cavaliere Oscuro, con grafica migliorata e un nuovo filtro "noir" per una resa elegante e dallo stile retrò.'sincluderà sia il gioco base che il DLC con i contenuti extra sopracitati e sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam e Epic Game Store al costo di 29,99€. I possessori del gioco, possono acquistare i soli contenuti dell'edizione Shadow a 4.99€.Il comunicato stampa, al momento non disponibile in via ufficiale, contiene anche questa dichiarazione del CEO diGames, Jamie Ottilie:Leggi altro...

