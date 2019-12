Al Bano | prima intervista dopo la scomparsa della mamma Jolanda | “Le mie donne belle e

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Alè stato l'ospite speciale di "La Settimana Ventura", il programma condotto da Simona Ventura. È lavolta che il cantante di Cellino San Marco si farela mortemadrequalche giorno fa a 96 anni. Il cantante, però, non ne fa alcun cenno, preferendo ripercorrere le sue origini, la salita a Milano, le compagne, la droga e l'amore per Modugno.

