Un sconosciuta amichevole (Di sabato 14 dicembre 2019) La perdita di un bambino è qualcosa da cui poche donne possono davvero riprendersi, e non possiamo giudicare tutto ciò che passa per la loro mente quando, dopo tutta l’illusione messa in quella vita che è cresciuta per mesi nell’utero, cessa improvvisamente di esistere. È stata la tragedia che ha attraversato Sriwaluck Akethamsatien, una ragazza di 27 anni, che ha avuto un aborto il mese scorso. Ma invece di cercare il sostegno di suo marito, si sentì in preda al panico per la paura di deluderlo e prese la decisione peggiore. “Ero incinta ma ebbi un aborto spontaneo e non potevo dirlo a mio marito perché voleva avere un bambino con tutto se stesso. Ho continuato a fingere di essere incinta e poi ho detto a mio marito che sarei andata in ospedale e sarei rimasto lì per dare alla luce il bambino”, ha confessato la donna thailandese. Fingeva di essere incinta fino a poco ...

