Udinese | i convocati di Gotti per la Juve | fuori Samir e Sema

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lucaha diramato la lista deiper la gara contro lantus: ecco le scelte dell’allenatore dell’L’domani sarà di scena all’Allianz Stadium contro lantus. Lucaha diramato la lista deiper la gara contro i bianconeri: non ci saranno il difensore brasilianoe Ken. Di seguito l’elenco completo dei. PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan DIFENSORI: 2 Sierralta; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 72 Barak ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk Leggi su Calcionews24.com

