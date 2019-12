Tolo Tolo | perché le critiche a Checco Zalone sono stupide

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Diciamoci la verità. Fare la comicità surreale in Italia non funziona mai.in genere chi la subisce ci casca come una pera. Da noi, poi, questo modo di fare ridere, che cerca di dirti il contrario di quello del messaggio che ti sta mandando, ha da sempre dei nemici che o non comprendono veramente o cercano di sfruttare l’ignoranza degli altri. È accaduto in passato con Daniele Luttazzi, quando anni da a Satyricon decise di mangiare in diretta un piatto di cacca, ma che era palese che fosse cioccolato. Oppure quella vola che Anna Falchi si tolse delle mutandine rosse. Era chiaro che sotto non fosse nuda come Sharon Stone in Basic instict. Eppure c’è stato chi ci ha creduto veramente. Anni dopo lo stesso fenomeno accade con, il cui nuovo filmesce l’1 gennaio 2020. Ad anticipare di qualche giorno l’arrivo, non un classico videoclip, ma una canzone. Comica e, ...

annalisatani : RT @DalilaAdrower: ??'Immigrato. Chi ha lasciato il porto spalancato? Immigrato. Ma non ti avevano rimpatriato?” Scusate, quest'uomo è un g… - mibitaliano : Nora! ieri sera te lo 'appoggiavo' , ma stasera non ho capito se devo spingere ?? t'è successo come a Zalone in T… - Paco019760 : RT @IlPrimatoN: Zalone va da Fiorello a 'Viva RaiPlay'. E si porta Boussa, l'attore che fa l'immigrato nel video omonimo e nel film 'Tolo T… -