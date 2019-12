Serie A, anticipo Brescia-Lecce 3-0

Due su due per ildopo il ritorno in panchina di Corini: al 'Rigamonti' affondato 3-0 il. Gabriel si oppone a Romulo e Balotelli, al 32' Chancellor timbra il facile vantaggio su perfetto assist in scivolata di Spalek.E' invece un'uscita maldestra di Gabriel a regalare al 44' il raddoppio a Torregrossa. Poco:una botta di Calderoni e nulla più. Ripresa.Perilosi Sabelli e Balotelli, poi tris di Spalek servito da Bisoli (61').I salentini (sottotono) provano a scuotersi: vicini alla rete Falco e La Mantia.(Di sabato 14 dicembre 2019)