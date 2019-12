Sci | superG di St Moritz | vince Goggia | seconda Brignone

Sci : Goggia precede Brignone in superG : 11.47 Straordinaria doppietta italiana nel superG di St.Moritz. Torna al successo la campionessa olimpica 2018 di discesa Sofia Goggia che precede di un solo centesimo Federica Brignone.A completare il podio la campionessa americana Mikaela Shiffrin,che resta saldamente al comando della classifica di CdM. Gara pazzesca della 27enne bergamasca (7° successo in CdM) che, a otto porte dall'arrivo,ha perso il bastoncino,riuscendo comunque a ...

Sci alpino - CAPOLAVORO ITALIA! Sofia Goggia batte Federica Brignone di 1 centesimo - estasi azzurra nel superG di St. Moritz! : Da Killington a St.Moritz! Seconda doppietta azzurra di una stagione finora eccezionale nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla pista svizzera trionfa Sofia Goggia con un solo centesimo di vantaggio su Federica Brignone, che, come nel gigante americano, ha chiuso alle spalle di una compagna di squadra (allora fu Bassino). Una gara strepitosa quella delle due italiane, praticamente identica, con la bergamasca che ha vinto davvero per ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia vince - Federica Brignone seconda! Doppietta epica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Attenzione ora alla tedesca Kira Weidle 11.19 Priska Nufer (SVI) è 18esima a 1.69 11.17 Alice McKinnis chiude malissimo e dopo una buona prima parte è 21esima a 2.14 11.16 Italia ormai sicura di una Doppietta capolavoro: Sofia Goggia ad un passo dalla vittoria, seconda Federica Brignone ad un centesimo! 11.15 Marta Bassino è 17ma a 1″51, comunque non male, sta migliorando anche in ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : Goggia-Brignone - doppietta ad un passo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 10.59 Fuori Tina Weirather, ora Nicol Delago. Vediamo se riusciamo a piazzarne tre sul podio… 10.58 Sofia Goggia è un missile nella parte finale e si porta al comando con appena un centesimo su Federica Brignone! Due azzurre davanti! Si sogna la doppietta! 10.57 GOGGIAAAAAAAAAAAAAAAA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! doppietta ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : Federica Brignone incanta e sogna la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 10.52 DIETROOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOOOOOOOO!!! Mikaela Shiffrin ci fa soffrire, ma si ferma in seconda posizione a 12 centesimi da Federica Brignone! Italia vicinissima alla vittoria! 10.52 8 centesimi di vantaggio al terzo. 10.51 31 centesimi di ritardo al secondo! 10.51 Al primo intermedio Shiffrin ci fa malissimo, 0.32 di ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : inizia la gara - l’Italia cala gli assi Goggia - Brignone e Delago : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 10.31 Tanti errori per Stuhec. 1’15″24 per la slovena. Ora la polivalente svizzera Wendy Holdener. 10.30 iniziata la gara con Ilka Stuhec. 10.28 Sta uscendo il sole sulla pista elvetica. 10.26 La prima a partire sarà la slovena Ilka Stuhec, apparsa fuori forma nelle prime gare di velocità disputate in Canada. 10.24 Federica ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : si parte alle 10.30 - azzurre per sognare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E I PETTORALI DI parteNZA DEL SuperG FEMMINILE 10.20 I pettorali delle favorite: 7 Rebensburg, 13 Shiffrin, 15 Schmidhofer, 19 Suter. 10.15 I pettorali di partenza delle italiane: 4 Francesca Marsaglia, 9 Federica Brignone, 16 Sofia Goggia, 18 Nicol Delago, 22 Elena Curtoni, 26 Marta Bassino, 47 Nadia Delago, 53 Laura Pirovano. 10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...

LIVE Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca il riscatto - Brignone e Delago per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE La classifica della Coppa del Mondo – I precedenti dell’Italia a Sankt Moritz – Sofia Goggia vuole il riscatto – Marta Bassino vuole il risultato in SuperG – Il programma completo del fine settimana – La preview del weekend di Sankt Moritz Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Torna in Europa il massimo circuito di sci alpino al femminile: la Coppa del Mondo si sposta dal Nordamerica alla Svizzera, precisamente a St. Moritz, dove domani andrà in scena un Super-G. Attese le italiane che vogliono assolutamente andare a caccia del podio. Andiamo a scoprire la startlist, i pettorali di partenza ed il Programma della gara. startlist SUPER-G FEMMINILE ST.Moritz 2019 1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 2 516280 HOLDENER ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Alexander Prast primo e terzo nei due SuperG di Zinal : Giornata da incorniciare per Alexander Prast che ha vinto il primo SuperGigante di Zinal (Svizzera) di Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino, quindi ha concluso al terzo posto il secondo, a distanza di poche ore. Nella prova del mattino, splendida vittoria di Alexander Prast con il tempo di 56.43 davanti agli svizzeri Urs Kryenbuehl a 20 centesimi e Arnaud Boisset a 31. Quarto posto per l’austriaco Stefan Babinsky a 42 centesimi, quinto ...

Sci alpino - Coppa Europa Sankt Moritz 2019 : Tessa Worley vince il SuperG su Fest e Holdener - sesta Cillara Rossi - out Bassino : Vittoria di prestigio nella tappa di Sankt Moritz, Svizzera, della Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Il SuperGigante femminile, infatti, ha visto il successo della francese Tessa Worley, che ha scelto questa gara per prepararsi nel migliore dei modi per il fine settimana elvetico che proporrà un altro SuperG e uno slalom parallelo. Non c’era solamente la 30enne nativa di Annemasse al via della prova odierna, ma tante altre protagoniste ...

Sci alpino - Coppa Europa Santa Caterina 2019 : dominio austriaco dopo il SuperG della combinata - sesto Guglielmo Bosca : dominio austriaco nella prima prova della combinata di Santa Caterina, Italia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Questa mattina si è disputato il SuperGigante, che ha visto ben tre rappresentanti dell’Austria nelle prime tre posizioni, mentre oggi pomeriggio toccherà allo slalom. Bene anche gli alfieri azzurri, con cinque atleti nelle prime 17 posizioni. Migliore prestazione, e di gran lunga, per Niklas Koeck che ha ...

LIVE Sci alpino - superG Lake Louise 2019 in DIRETTA : vince Rebensburg davanti ad una gigantesca Nicol Delago! Brignone settima - Shiffrin decima - out Goggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:34 Mancano 13 atlete alla conclusione, difficile pensare ad altre incursioni. L’ultima italiana in gara sarà Nadia Delago, sorella di Nicol, con il numero 42. 20:31 MAGNIFICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! SUPER DELAGOOOOOO!!! L’azzurra fa una magia e si inserisce in seconda posizione a soli 35 centesimi da Rebensburg, podio clamoroso! 20:30 Piot solamente 24ma con un ritardo di ...