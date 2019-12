Sci alpino | Slalom Parallelo St Moritz 2019 | startlist e pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anche se non ci sarà al via Mikaela Shiffrin, si annuncia grande spettacolo nellodi domani che andrà a chiudere la tappa di Sankt, Svizzera, della Coppa del Mondo di sci-2020. La giornata prenderà il via alle ore 9.45 con le atlete iscritte suddivise in due gruppi, rosso e blu, che dovranno centrare l’accesso alla tabellone della finale che è stata anticipata dalle ore 13.30 alle ore 12.50. La favorita d’obbligo, a questo punto, sarà la slovacca Petra Vlhova, mentre saranno numerose le italiane al via, da Sofia Goggia a Federica Brignone, da Nicol Delago a Marta Bassino, fino a Lara Delle Mea e Irene Curtoni. IN TV – Ildi Sanktsarà trasmesso in diretta su RaiSport (227 e 57 dgt), mentre Eurosport non proporrà la copertura live. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della ...

