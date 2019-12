Mattarella guida esemplare | nelle sue mani la Lampada della pace

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) È la terza volta del PresidenteRepubblicaad Assisi. L’attesa dell’intera comunità francescana è grande. La mattinata sarà scandita da tre momenti particolari e densi di significato: il primo strettamente privato, ai pieditomba di San Francesco; il secondo - quello ufficiale - vedrà il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, consegnare al Capo dello Stato, a nomefamiglia francescana composta da 80 frati provenienti da 18 nazioni, la. I motivi di un gesto così importante saranno elencati durante la cerimonia, ma è evidente che il presidenteRepubblica rappresenta, in questo momento storico, unaluminosa e umile, che alimenta fiducia e speranza. Ritornano in mente, come le immagini di un film, altri testimoni del nostro tempo che qui si sono alternati: ...

