“Made in Italy” | la storia della moda in una fiction più che una serie

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Chi lo dice che la rivoluzione non l’abbiano fatta le minigonne di Mary Quant molto più dei cortei studenteschi del ’68?”: sta tutto racchiuso in questa battuta il senso di MADE IN ITALY,tv che ha l’ambizione di raccontare l’evoluzionein Italia. Prendendo a pretesto le vicende (frutto di fantasia)rivista milanese “Appeal”, ci spiega come gli stilisti dell’epoca (molti dei quali preferivano farsi chiamare sarti) volessero esprimere il loro pensiero, la loro idea di rivoluzione che segnasse i cambiamentisocietà attraverso quella che era più un’arte che una professione: tutto stava nei tessuti e nella fattura scelti, nei modelli, nei colori e nei motivi di ogni collezione. su Il Notiziario.

