Le Sardine diventano nazionali e riconquistano Piazza San Giovanni

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lea RomaSanLe giovaniarrivano alla prova di maturità con la manifestazione nella Capitale. Sabato 14 dicembre il movimento punta alla presenza di 100mila persone e mette nero su bianco l’intento di assumere con questo evento una valenza nazionale. Dove? ASan, proprio dove il 19 ottobre scorso Salvini ha fatto il suo show dal palco, con una folla in visibilio. L’obiettivo è ambizioso, ma nelle ultime settimane l’ambizione ha sempre ripagato le. Impavide, dopo Bologna hanno riempito le strade di Napoli, Perugia, Ferrara, Milano e molte altre città. A un mese esatto dalla loro nascita, oggi a Roma, dalle 15 alle 19, sfileranno con uno striscione lungo 40 metri su cui i volontari hanno disegnato una sardina gigante. Allaseguirà un appuntamento più “operativo” con i 160 referenti ...

