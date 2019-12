Italiano fermato in Colombia con bimba non sua | “Non sono un rapitore Voglio adottarla”

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) È stato rilasciato Mirco Coccato, il padovanoall'aeroporto di Cartagena de Indias, in, con una neonata che non era sua. L'uomo ha spiegato che era partito dalla provincia di Padova, dove vive, per andare ad adottare la piccola, figlia di una cugina della moglie, molto povera: "Ma quale ladro di bambini. Volevo solo aiutare la piccola. Presto sarà nostra figlia quando finiremo di sbrigare tutte le pratiche".

