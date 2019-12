Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Iltorna are l’. Una giovane di 28 anni &e; in gravissime condizioni, altri sette feriti, di cui due in maniera pi&u; seria: &e; il bollettino di una tromba d’aria che si &e; abbattuta in serata su Lauria (Potenza) e che hauna parte delin lamiera del PalaAlberti, poi finita su un capannone adiacente, adibito a. All’interno vi erano alcune persone che si stavano allenando: tra queste lache ora si trova in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lagonegro (Potenza). Questa &e; la prima ricostruzione fatta dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con diverse squadre.Il forte vento e la pioggia che da ieri hanno colpito la Sicilia hanno distrutto eil pontile degli aliscafi di Ginostra sull’isola di Stromboli. “Se ...

HuffPostItalia : Il maltempo flagella ancora l'Italia. Divelto il tetto di una palestra, grave una 28enne - inucinaconmire : Allerta Meteo, la tempesta di Santa Lucia flagella l’Italia, forte maltempo in Calabria e Sicilia - maraproia : RT @infoitinterno: Allerta Meteo per Venerdì 13 Dicembre, la Tempesta di Santa Lucia flagella l'Italia: tanta NEVE al Nord, maltempo da URA… -