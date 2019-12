Dall’Inghilterra – Napoli opzione prestito per Torreira | l’Arsenal resiste e fissa il

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il Mirror conferma,interessato a LucasDall’Inghilterra arrivano conferme sull’interesse della SSCper Lucas(23), centrocampista ex Sampdoria che all’Arsenal sta trovando poco spazio in questa stagione. Stando a quanto riportato dal Mirror, il club azzurro vorrebbe prima trattare l’, ma se dovesse trovarenze dai Gunners dovrà provare a spingersi fino ai 25 milioni per provare a prendere l’uruguayano già a gennaio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI La Stampa – Grazie ai modi di Gattuso, il gruppo si riavvicina alla società: ADL promette UFFICIALE –-Parma si gioca oggi Rinvio-Parma – Le ultime sul controllo al San Paolo– Vicenda Gattuso, De Laurentiis consigliato anche da Allegri Juventus – Ronaldo vorrebbe ritornare in Spagna, altri big lo ...

