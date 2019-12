Convocati Juventus | Douglas Costa recuperato contro l’Udinese L’elenco

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tanti rientri in casaper la sfida di Serie Al’Udinese di Gotti: ecco la lista deidi mister Sarri Domenica ladi Maurizio Sarri si misureràl’Udinese. Ecco l’elenco completo deidel tecnico bianconero in vista della sfidai friulani. 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11.12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 19. Bonucci 20. Pjaca 21. Higuain 23. Emre Can 24. Rugani 25 Rabiot 28. Demiral 30. Bentancur 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 38. Muratore 77. Buffon Leggi su Calcionews24.com

JuventusFCYouth : #Under23 ?? I convocati per #OlbiaJuve ?? - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per la sfida di @UEFAYouthLeague in Germania ?? -