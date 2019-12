Brescia | auto investe due ciclisti | entrambi sono morti sul colpo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Di questi minuti la notizia della tragica morte di 2, che nelnostati investiti da unmentre si trovavano in strada. L’autista sarebbe rimasto abbagliato dal sole Il Giornale diriporta che 2 uominirimasti uccisi a seguito di un drammatico incidente sulla strada tra Pontevico e Verolanuova. Si tratta di una provinciale che costeggia le campagne, lunghi rettilinei in cui la visibilità, in questa stagione, solitamente può essere compromessa per lo più dalla nebbia. Nel caso riportato, tuttavia, sarebbe stato il sole a causare la tragedia: stando a quanto riportato dal Giornale di, l’uomo al volante sarebbe rimasto abbagliato e avrebbe così investito le 2 biciclette. I 2sulAl momento, riportano le fonti, non è stato possibile risalire all’identità delle vittime, la cui età si aggirerebbe attorno ai ...

poliziadistato : Usavano prestanome per intestazione fittizia di aziende individuali e beni aziendali #Squadramobile Ravenna e Bresc… - ercazzaronero : RT @Adnkronos: #Brescia, auto travolge e uccide due ciclisti - Adnkronos : #Brescia, auto travolge e uccide due ciclisti -