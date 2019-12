Avellino | Capuano | “Le assenze non posso essere alibi per noi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Affrontiamo una squadra molto forte – ammette Ezioalla vigila del match contro il Monopoli – Ci arriviamo acciaccati visto che perdiamo anche Rossetti e Silvestri. Siamo convinti di mettere in campo una squadre equilibrata che vorrà dire la sua. Forse l’unica volta in cui la squadra non mi è piaciuta è stata a Caserta”. “Noi sicuramente abbiamo lavorato su qualche difetto dei nostri avversari – continua – Va onore e merito alla società avversaria, ma sappiamo bene che ora è una sfida complicata”. Squadra. “Lo schema va in funzione degli interpreti. Noi dobbiamo arriviamo alla sfida molto corti. Va onore e merito a questi ragazzi per quello che stanno facendo. Scendiamo in campo con infiltrazioni o antidolorifici. Sicuramente l’ha una guida ed uno staff ...

