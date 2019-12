Attenzione | il Napoli non è una squadra costruita per giocare con l’acqua alla gola

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Per vincere non basta la retorica machista, scrive il direttore Massimiliano Gallo. E la retorica machista per tanti tifosi significava anche correre a più non posso, e uscire con la maglia sudata per dimostrare il massimo attaccamentostessa. Purtroppo il calcio non è una gara podistica, richiede corsa, ma anche concentrazione e organizzazione di gioco. E un briciolo di pazienza. Cose in cui ilsconfitto dal Parma si è dimostrato carente. I leader di un certo opinionismo partenopeo, che in televisione e sul web strillavano dicendo che ilera troppo calmo, rispecchiando il carattere del suo ex allenatore, sono serviti. Correre freneticamente non è bastato, anzi. I gol del Parma sono nati da due svarioni dei giocatori napoletani. Forse si è trattato di due interventi sfortunati, ma c’è stata anche troppa frenesia nell’intervenire sul pallone. Questa gara ha ...

